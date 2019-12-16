(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü...
(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecekİstanbul-DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için...
16.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:59
(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek
İstanbul-DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.
Kaynak: DHA
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