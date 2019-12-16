16.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:59

(son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek

İstanbul-DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.

Kaynak: DHA