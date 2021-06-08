Son dakika... Trabzonspor, Marek Hamsik transferinin detaylarını açıkladı
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Son dakika... Trabzonspor, Marek Hamsik transferinin detaylarını açıkladı

Son dakika... Trabzonspor, Marek Hamsik transferinin detaylarını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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