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Son dakika! Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor

Son dakika gelişmesine göre Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu serisini yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe karşısında da devam ettirmek istiyor.

Son dakika! Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor
15.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:10

Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu serisini yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe karşısında da devam ettirmek istiyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç 20: 45'de başlayacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, avantajı iyi kullanarak turu geçen taraf olmayı ve İstanbul ekiplerine karşı bu sezon yakaladığı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Bu sezon İstanbul takımlarına yenilmedi

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda İstanbul ekiplerine karşı 10 maçta 4 galibiyet 6 da beraberlik alan Trabzonspor, söz konusu malarda 22 gol attı 11 de gol yedi. Bordo-mavililerin bu sezon İstanbul temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:

Trabzonspor-Kasımpaşa : (1-1) - (6-0)

Trabzonspor-Fenerbahçe: (1-1) - (2-1) - (2-1 Kupa)

Trabzonspor-Beşiktaş: (4-1) - (2-2)

Trabzonspor-M. Başakşehir: (2-2) - (1-1)

Trabzonspor-Galatasaray: (1-1) - TRABZON

Kaynak: İHA

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