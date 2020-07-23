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Son dakika! Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gelen son dakika haberine göre Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika! Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
23.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:07

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Eddie Newton yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktiksel çalışma yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak, akşam saatlerinde Kayseri'ye gidecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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