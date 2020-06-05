Son dakika! Trabzonspor hazırlık maçı yaptı
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Son dakika! Trabzonspor hazırlık maçı yaptı

Son dakika haberleri: Trabzonspor, bugün yaptığı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürdü.

Son dakika! Trabzonspor hazırlık maçı yaptı
05.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:30

Trabzonspor, bugün yaptığı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Akyazı Stadyumu'nda taktiksel ağırlıklı hazırlık maçı oynandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer pazar günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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