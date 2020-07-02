Son Dakika: Trabzonspor, Galatasaray'a hazırlanıyor
Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.
02.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:15
Trabzonspor'da Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Kaynak: DHA