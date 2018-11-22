Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek
Spor Toto Süper Ligde, 25 Kasım Pazar günü oynanacak olan zorlu Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamayagöre, Medical Park Stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
İŞTE 13. HAFTANIN HAKEMLERİ:
YORUMLAR (10)
-
Mühüm olan orta hakem değil VAR,da kim var..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
NEYSEKİ PALA ALİYİ VERMEMİŞLERCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Ben cocu ben İstanbulda yaşamaya devam etmek burda mutlu olmak maaş almak ben . Ben olmak febe ailesinden maçında türibinden kol kola izlemek hemde not almak ben umut etmek ligin ikici yarısı geri gelmek sonuçta maaş almak . Ama korkmak taraftardan oyuzden beilkide izlemek evde şömine önünde. Siz türkler nasıl dersiniz ha şöyle sakla samanı gelir zamanı. Bende tutmak notları evde saklamak zamanı gelince alıp okumak imza cocu.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırGAZETEÇİ: senin o olmayan beyninle yazdın bunları mal kendin ol özenti olma1 Yayından Kaldır
-
Kupamızı verin kupamızı uyyyy 2011 zezonunun sampuani trabzonspordur..Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır