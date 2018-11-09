Trabzonspor, Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 Mağlup Oldu
Spor Toto Süper Ligde 12. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Ligde 12. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadyumunda karşı karşıya geldi. Sezonun flaş takımlarından Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
TARİHİNDE İLK KEZ LİG MAÇINDA 5 GOL ATTI
Üst üste 3. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 36 ve 64. dakikalarda Guilherme, 38 ve 48. dakikada Denijel Aleksic, 51. dakikada Khalid Boutaib attı. Öte yandan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez bir lig maçında 5 gol atmış oldu.
MALATYA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL DEPLASMANINDA
Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 21 yaparken maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı. Süper Ligin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
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Beter olsun hamsi kafalilarCevap Yaz Yayından Kaldır
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TRABZON 5 KİLO PALAMUT PARASI ETMEZ O KALECİCevap Yaz Yayından Kaldır
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KUŞFOLİ HAMSİKOLİİİİ TRABZON TUTTİ KOLİİİİİ HAHAHA GÜZEL UYDURDUM :D:D:D:D:DCevap Yaz Yayından Kaldır
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KAYSININ KİLOSU BEŞBİN TL HAMSİNİN KASASI BEŞ KURUŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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YA TRABZON BURSA YA KARDEŞ DEYİP ATMAZ RİZE Yİ DÜŞÜRÜR SONRADA DÜNKÜ TAKIM MALATYADAN 5 TANE YERSİN HELALİ HOŞ OLSUN. BETER OLUN.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır