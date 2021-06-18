Son Dakika | Trabzonlu "özel çocuklar" Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Trabzonlu "özel çocuklar" Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi

Son Dakika | Trabzonlu 'özel çocuklar' Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberi: Tunceli'nin Pertek ilçesinde, özel eğitim alan çocukların toplumsal ve kültürel uyum sürecine destek olunmasını sağlamak amacıyla Keban Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, özel eğitim alan çocukların toplumsal ve kültürel uyum sürecine destek olunmasını sağlamak amacıyla Keban Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen "Kuzey'in, Güneş'in ve Mezopotamya'nın Yıldızları Seferde" projesi ile farklı engelleri bulunan 27 çocuk, Trabzon'dan Tunceli'ye geldi.

Tunceli'nin Pertek, Trabzon'un Beşikdüzü kaymakamlıkları koordinesinde bir araya getirilen çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Serhat Yıldız'dan kano eğitimi aldı.

Eğitimin ardından hayatlarında ilk defa kanoya binen çocuklar, Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nün mavi sularının arasında kürek çekerek eğlendi.

Çocuklar daha sonra feribota binip baraj gölünde gezinti yaptı.

Kentte bir süre daha misafir edilecek olan çocuklar, Sağman Külliyesi ve Tunceli Müzesi'ni de gezdikten sonra Trabzon'a dönecek.

Son Dakika | Trabzonlu 'özel çocuklar' Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi
Son Dakika | Trabzonlu 'özel çocuklar' Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi
Son Dakika | Trabzonlu 'özel çocuklar' Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi
Son Dakika | Trabzonlu 'özel çocuklar' Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Trabzonlu "özel çocuklar" Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde kano yaparak eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 20:46:46. #1.15#

title