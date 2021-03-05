Son dakika... Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı

05.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:47
Son dakika... Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı

Son dakika haberleri... Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uymalarını istedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uymalarını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ustaoğlu'nun, valilik civarında bulunan esnafı ziyaret ederek, Kovid-19 salgını tedbirleri konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Ustaoğlu'nun cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla sohbetine de yer verilen görüntüde "Hedef mavi kategori" etiketiyle paylaşımda bulunuldu.

Ustaoğlu, Kovid-19 nedeniyle akraba ve yakınlarını evde misafir eden vatandaşlardan salgın nedeniyle duyarlılık beklediğini ifade etti.

Vatandaşlara aşı olmaları konusunda da tavsiyelerde bulunan Ustaoğlu, "Dışarıdan evinize gelenleri kesinlikle maskesiz oturtmayın. Bir yerden oğlunuz, yeğeniniz geliyor, birazda duygusallık oluyor. Kucaklaşmak istiyorlar, hastalık aile içinde bulaşıyor." dedi.

Ustaoğlu, maske takmanın önemine de vurgu yaparak, "Maske taktığınız sürece birbirinize Kovid-19'un bulaşması oldukça zor. İnşallah bunu da atlatacağız. İl olarak kırmızıdayız, bu hep birlikte maviye çevirmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Ümit Öztürk Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 13:50:23. #1.15#
title