Son dakika... Trabzon Valisi Ustaoğlu vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı

Son dakika haberleri... Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uymalarını istedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle vatandaşları uyararak, açık ve kapalı tüm alanlarda maske ve mesafe kuralına uymalarını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ustaoğlu'nun, valilik civarında bulunan esnafı ziyaret ederek, Kovid-19 salgını tedbirleri konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Ustaoğlu'nun cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla sohbetine de yer verilen görüntüde "Hedef mavi kategori" etiketiyle paylaşımda bulunuldu.

Ustaoğlu, Kovid-19 nedeniyle akraba ve yakınlarını evde misafir eden vatandaşlardan salgın nedeniyle duyarlılık beklediğini ifade etti.

Vatandaşlara aşı olmaları konusunda da tavsiyelerde bulunan Ustaoğlu, "Dışarıdan evinize gelenleri kesinlikle maskesiz oturtmayın. Bir yerden oğlunuz, yeğeniniz geliyor, birazda duygusallık oluyor. Kucaklaşmak istiyorlar, hastalık aile içinde bulaşıyor." dedi.

Ustaoğlu, maske takmanın önemine de vurgu yaparak, "Maske taktığınız sürece birbirinize Kovid-19'un bulaşması oldukça zor. İnşallah bunu da atlatacağız. İl olarak kırmızıdayız, bu hep birlikte maviye çevirmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk