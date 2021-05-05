Son dakika! Trabzon Valisi Ustaoğlu, polis noktasında denetim yaptı
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Son dakika! Trabzon Valisi Ustaoğlu, polis noktasında denetim yaptı

Son dakika! Trabzon Valisi Ustaoğlu, polis noktasında denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Vali Ustaoğlu, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Liman Kavşağındaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Sürücülere, "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" sloganının yer aldığı broşürleri dağıtan Ustaoğlu, belgelerini de inceledi.

Vali Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma süreciyle ilgili olarak da Büyük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş Caddesi, Uzun Sokak ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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