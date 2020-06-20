Son Dakika | Trabzon'un iki ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı
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Son Dakika | Trabzon'un iki ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı

Son dakika haberi... Trabzon'un Çaykara ve Araklı ilçesindeki bazı apartmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son Dakika | Trabzon'un iki ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı
20.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:06

Trabzon'un Çaykara ve Araklı ilçesindeki bazı apartmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı yazılı açıklamada, "Son 2 günde karşımıza çıkan birkaç vaka nedeniyle işi sıkı tutabilmek adına bazı yerlerde ve binalarda karantina tedbirleri alınmak durumunda kalındı." ifadesini kullandı.

Usta, ilgili kurumlar olarak işi sıkı tuttuklarını belirterek, vatandaşlara maske takmaları, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Tedbirler kapsamında, Çaykara ve Araklı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile her iki ilçedeki bazı apartmanların karantinaya alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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