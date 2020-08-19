Son dakika... TRABZON Okul özlemi çeken çocuklardan 'maske' klibi
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Son dakika... TRABZON Okul özlemi çeken çocuklardan 'maske' klibi

Son dakika haberleri: Okul özlemi çeken çocuklardan 'maske' klibiTRABZON'da koronavirüs nedeniyle ayrı kaldıkları okullarında eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşayan Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, çektikleri kliple 'maske kullanımı' çağrısı yaptı.

19.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:14

Okul özlemi çeken çocuklardan 'maske' klibi

TRABZON'da koronavirüs nedeniyle ayrı kaldıkları okullarında eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşayan Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, çektikleri kliple 'maske kullanımı' çağrısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un '31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak' açıklamasının ardından, Trabzon'daki öğrenciler, okullarına, sıralarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşacakları günü iple çekiyor.

'MASKE' KLİBİ BEĞENİ TOPLADI

Okul özlemi çeken Hasan Ali Yücel İlkokulu, 4/E sınıfı öğrencileri, toplumun maske kullanımına özen göstermesi ve özellikle sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde maske kullanımına dikkat çekmek için klip hazırlamaya karar verdi. Öğrenciler, oturduğu evlerinde cep telefonu kamerası karşısına geçerek, sanatçı Edip Akbayram'ın 'güzel günler göreceğiz' adlı şarkısının fon müziği eşliğinde, klip hazırladı. Klipte maske takan öğrenciler, işaret diliyle, 'sen maske takmazsan, ben okula gidemiyorum, lütfen bizim için önlem al, okulu hep birlikte açacağız' mesajı verdi.

Klip, sosyal medyada da paylaşıldı.

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Son dakika... TRABZON Okul özlemi çeken çocuklardan 'maske' klibi

Kaynak: DHA

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