Son dakika! Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

TÜRKİYE'de hava trafiği açısından en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan'da uçuşlara kapatılarak pisti bakıma alınan Trabzon Havalimanı'nda, pistte oluşan eğimler giderilerek zemin güçlendirildi. Pistte, asfalt söküm işlemlerinin ardından başlatılan yenileme ve diğer bakım işlemleri tamamlanan Trabzon Havalimanı'nda bugün uçuşlar yeniden başladı. Trabzon Havalimanı'na ilk yolcular İzmir'den geldi. 1 ayı aşkın süredir kapalı olan havalimanında gün içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplamda 10 sefer gerçekleştirilecek.İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yapan 9270 sefer sayılı Sun Express'e ait yolcu uçağı, saat 11.55'te Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında, pistin yan tarafında bekleyen itfaiye araçları, uçağı su takı ile karşıladı. Uçakta bulunan 65 yolcuyu inişleri sırasında Ortahisar Kaymakamı ve Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Tolga Toğan tarafından karşıladı. İzmir'de yaşadığını ve çocuğuyla birlikte ailesini ziyaret etmek için Trabzon'a geldiğini söyleyen Hacer Aksak, 'Normalde Ağustos ayında gelecektik. Uçuşlar açılınca erkene aldık. Sıkıldık, ve memlekete geldik. Yolculuk gayet güzel ve keyifliydi. Sakin bir uçaktı, kalabalık değildi. Rahat geldik. Çok da mutluyuz. Artık bitsin, herkes her yere gitsin dedi.Zekiye Ataman da güzel ve rahat bir yolculuk geçirdiklerini söyleyerek, 'Temiz ve dikkatlilerdi. Mesafe vardı. Virüs yüzünden evdeydik, çıkamadık. Yolculuk iyi oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaktır. diye konuştu.Manisa'da yaşadığını ve İzmir uçağıyla memleketi Bayburt'ta gitmek için Trabzon'a geldiğini söyleyen Numan Tayfur ise memleket özlemi gidermek için geldiğini söyledi.TRABZON HAVALİMANIHava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı, 'Zeynep' isimli, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bölgeye çekilmişti.

Kaynak: DHA