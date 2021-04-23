Son Dakika | Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden bayram nedeniyle kortej geçişi

Gelen son dakika haberine göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.