Son Dakika | Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden bayram nedeniyle kortej geçişi
Gelen son dakika haberine göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi düzenlendi.
Orman Bölge Müdürlüğü önünde toplanan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu.
Motorize polis ekiplerinin de katıldığı konvoy, Orman Bölge Müdürlüğü önünden başlayarak, Beşirli Kavşağı, Yavuz Selim Bulvarı, ve Kalkınma güzergahlarında kortej geçişi yaptı.
Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar, alkışlarla konvoyu selamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik