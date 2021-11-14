Son dakika... Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Son dakika... Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüç ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından Ortahisar ilçesindeki bir pansiyona operasyon düzenledi.

Operasyonda, pansiyonda fuhuş amaçlı bulundukları tespit edilen 3'ü Türk vatandaşlığına geçmiş 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Yakalanan pansiyon sahibi ve resepsiyon görevlisi hakkında işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklu bir kadın ise sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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