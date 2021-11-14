Son dakika... Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüç ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından Ortahisar ilçesindeki bir pansiyona operasyon düzenledi.

Operasyonda, pansiyonda fuhuş amaçlı bulundukları tespit edilen 3'ü Türk vatandaşlığına geçmiş 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Yakalanan pansiyon sahibi ve resepsiyon görevlisi hakkında işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklu bir kadın ise sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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