Son dakika: Trabzon'da yaşlı çift evde ölü bulundu
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Son dakika: Trabzon'da yaşlı çift evde ölü bulundu

28.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:13
Son dakika: Trabzon'da yaşlı çift evde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yaşlı çift, evde ölü bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yaşlı çift, evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenicuma Mahallesi Vezir Sokak'ta ikamet eden Necat Çelik (63) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı Gülşen Sakallıoğlu'ndan (68) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Çelik ve Sakallıoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Çelik ve Sakallıoğlu'nun cesetleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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