Son Dakika | Trabzon'da yaşanan heyelan anı kamerada
Son dakika haberine göre Trabzon'da yaşanan heyelan anı kameradaTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
14.08.2020 23:18 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:35
Trabzon'da yaşanan heyelan anı kamerada
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla kayıt sırasında vatandaşları "çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.
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Kaynak: DHA