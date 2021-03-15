Son dakika! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Son dakika! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

15.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:41
Son dakika! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin aracına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Araçta yapılan aramada, 30,24 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 4 bin 390 lira, 320 avro, 400 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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