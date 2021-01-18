Son Dakika | Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 250 bin lira ceza

Son dakika haberlerine göre Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye 250 bin 253 lira ceza kesildi.