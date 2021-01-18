Son Dakika | Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 250 bin lira ceza
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Son Dakika | Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 250 bin lira ceza

18.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:09
Son Dakika | Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 250 bin lira ceza

Son dakika haberlerine göre Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye 250 bin 253 lira ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye 250 bin 253 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirlerimizin ihlaline müsamaha gösteremeyiz. Kararlıyız, hedef 0 vaka." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye 250 bin 253 lira para cezası verildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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