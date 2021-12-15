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Son Dakika | Trabzon'da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Son Dakika | Trabzon'da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde yaşayan Havva Yavuz (90) ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz'dan (60) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. - TRABZON

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