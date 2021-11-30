Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu - Haberler
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Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

TRABZON (AA) - Trabzon'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ortahisar, Arsin ve Yomra ilçelerinde ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu enerji kesintileri yaşandı.

Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi'nde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin acil servis binasının metal çatı kaplamasının bir bölümü uçtu. Çatıdan düşen parçalar, bahçedeki 3 araca zarar verdi.

Fırtına dolayısıyla Kalkınma Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nde iki evin de çatısı uçtu. Evlerin önündeki sokakta park halinde bulunan 4 araç, çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü, bir elektrik direğinin de telleri koptu.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis tarafından trafiğe kapatılan sokaklarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

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AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

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