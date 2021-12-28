Son dakika... Trabzon'da sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Trabzon'da sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika... Trabzon'da sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Trabzon'un Maçka ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte alkol satışı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte alkol satışı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, ilçeye bağlı Coşandere Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ve sahte alkol satışı ile uyuşturucu madde kullanımı olduğu istihbaratı aldı.

Narkotik ve bomba silah tespit köpeklerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 21 fişek, 205 gram kubar esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 litre kaçak viski, 1 litre el yapımı rakı, pet şişe ve plastik bidonlarda 6,5 litre metil alkol, 13 cam şişe içerisinde bira, 10 teneke içerisinde bira, 1 şişe şarap, 1 litre rakı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.K.K'nin (62) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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