Son Dakika | Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücü Haydar Söz (61) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Özdil Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Söz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilip takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Haydar Söz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Söz'ün kardeşi İsmail Söz ve Temel Y. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN