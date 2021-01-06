Son dakika! Trabzon'da örtü yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberler: Trabzon'un Arsin ilçesinde başlayan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde başlayan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Arsin ilçesine bağlı Özlü Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Arsin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, AA muhabirine, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik