Son Dakika | Trabzon'da Ortahisar Belediyesi koronavirüse termal kameralı önlem aldı
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Son Dakika | Trabzon'da Ortahisar Belediyesi koronavirüse termal kameralı önlem aldı

Son dakika güncel haberine göre Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, hizmet binasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı termal kameralarla tedbir aldı.

Son Dakika | Trabzon'da Ortahisar Belediyesi koronavirüse termal kameralı önlem aldı
11.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:44

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, hizmet binasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı termal kameralarla tedbir aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü sosyal yaşama geçilmesiyle Kovid-19 vakalarının artmasının kurum ve kuruluşları yeni tedbirler almaya sevk ettiği belirtildi.

Ortahisar Belediyesinin de kentte pandemi vakalarının artması nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi 14 kurala ek olarak hizmet binası girişlerine iki vücut ısısına duyarlı termal kamera yerleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Termal kamaralar binaya giriş yapan personelin ve vatandaşların vücut ısısını ölçüyor. Normal değerlerin üstünde vücut ısısına sahip vatandaşlar ile maskesiz bir şekilde binaya gelen vatandaşlar giriş yaptığında termal kamere sesli ve yazılı uyarı ikazı veriyor. Vücut ısısı normal değerlerin üstünde çıkan vatandaşlar binaya alınmayarak, gerekli uyarılar yapıldıktan sonra sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor."

"Kovid-19'dan korunma tedbirlerine uyalım"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Kovid-19 vakalarında Türkiye genelindeki artışların önlenmesi için ek tedbirlere uyulmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sağlık altyapısı son derece güçlü olmasına rağmen eğer bu hızlı tırmanış devam ederse bunun altından kalkamayız. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen Kovid-19'dan korunma tedbirlerine uyalım. Tehlike geçmiş değil. Eğer ihmalkar davranırsak ülkemiz hem ekonomik hem de maddi ve manevi olarak çok büyük kayıplar yaşayabilir. Dış odaklı büyük ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bu hassas dönemde bir de bu kırılgan yapıya salgından kaynaklanan olumsuz ekonomik tabloları eklemeyelim. Zamanında gerekli tedbirleri almayan ABD, İtalya ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerin düştüğü konumu görüyoruz. Hastaneler dolup taştığı için insanlar evlerinde tedavi edilmek zorunda kalıyor. Eğer bu duruma düşmek istemiyorsak bütün vatandaşlarımız korunma tedbirlerini harfiyen uygulasın. Bu aynı zamanda bir nevi bizim vatandaşlık görevimizdir. "

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Kaynak: AA

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