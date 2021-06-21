Son dakika: Trabzon'da ormanlık alanda mahsur kalan 3 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, ormanlık alanda mahsur kalan 3 inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, ormanlık alanda mahsur kalan 3 inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adacık Mahallesi'nde, Yaşar Dokuzparmak'a ait 3 inek, ormanlık alanda mahsur kaldı.

Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan Dokuzparmak'ın ihbarı üzerine bölgeye, Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üç inekten ikisini yaklaşık 20 metrelik uçurumun kenarından, diğerini ise 50 metrelik dik yamaçtan halatlar yardımıyla kurtardı.

Herhangi bir yaralanma durumu olmayan inekler sahibine teslim edildi.

Yaşar Dokuzparmak, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan