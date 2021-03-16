Son Dakika | Trabzon'da Kovid-19 vakası görülen okul ve pansiyonda yüz yüze eğitime ara verildi
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Son Dakika | Trabzon'da Kovid-19 vakası görülen okul ve pansiyonda yüz yüze eğitime ara verildi

16.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:12
Son Dakika | Trabzon'da Kovid-19 vakası görülen okul ve pansiyonda yüz yüze eğitime ara verildi

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir okul ve pansiyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime ikinci bir değerlendirmeye kadar ara verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir okul ve pansiyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime ikinci bir değerlendirmeye kadar ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin Kaymakam Tolga Toğan başkanlığında olağanüstü toplandığı, toplantıda okul ve pansiyonla ilgili bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Nolu Bostancı Mahallesinde bulunan Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve pansiyonunda kalan öğrencilerde Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.

İzolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ara verildiği kaydedilerek, derslerinde uzaktan eğitimle devam edeceği belirtildi.

Okul pansiyonunun da saat 16: 00 itibariyle karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Pansiyonda kalan öğrencilerimizden ateş, nefes darlığı, öksürük gibi Kovid- 19 semptom ve bulguları olanların ilgili okul idaresince ve mahalle muhtarlığınca 112'ye veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine, pansiyonda kalan öğrencilerin temel ihtiyaçlarının okul idaresince karşılanmasına, ilgili kurumlarımız tarafından alınan tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan tedbirlere uymayanlara ilgili kurumca adli ve idari işlem yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların İlçemizdeki ilgili Kurum ve Kuruluşlara iletilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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