Son dakika! Trabzon'da hareket halindeki kamyonetin lastiğinin yola fırladığı anlar kameralara yansıdı - Haberler
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Son dakika! Trabzon'da hareket halindeki kamyonetin lastiğinin yola fırladığı anlar kameralara yansıdı

AA / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel
Son dakika! Trabzon'da hareket halindeki kamyonetin lastiğinin yola fırladığı anlar kameralara yansıdı

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'da, seyir halindeki kamyonetin çıkan lastiğinin yola fırladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, seyir halindeki kamyonetin çıkan lastiğinin yola fırladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Maçka kara yolunun Deliklitaş mevkisinde seyir halindeki bir kamyonetin lastiği yerinden çıkarak yola fırladı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın sağ ön tekerinden çıkarak önce bir iş yerinin önündeki malzemelere çarparak hızı yavaşlayan lastiğin, daha sonra kaldırımda yürüyen kadının bebek arabasına yandan çarptığı görülüyor.

Kazanın şokunu yaşayan kadın ve çocuğuyla ilgilenen vatandaşlar, ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın ve çocuğu hastaneye sevk etti. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kamyonetin arkasında seyreden araçların durumu fark ederek durması da olası kazaların önüne geçti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

AA / Hasan Taşcan - Son Dakika Haberleri
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