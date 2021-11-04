Son dakika! Trabzon'da Gökçe Erhan'ın evinde çıkan yangınla ilgili rapor tamamlandı Açıklaması
Son dakika gündem haberi... Trabzon'un Sürmene ilçesinde ressam Gökçe Erhan'ın evinde çıkan yangınla ilgili hazırlanan itfaiye raporu tamamlandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde ressam Gökçe Erhan'ın evinde çıkan yangınla ilgili hazırlanan itfaiye raporu tamamlandı.
Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan raporda, Erhan'ın ilçeye bağlı Gökçesu Mahallesi'nde bulunan iki katlı evinde 23 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde çıkan yangının, bölgeye ulaşan Sürmene Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.
Yangında evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve evde maddi zarar oluştuğu vurgulanan raporda, "Yapılan incelemede, evin içerisinde bulunan elektrik hattından teleferik hattına çekilen seyyar antigron kablonun ark yapması sonucu kıvılcımların ahşap kısımları tutuşturmasıyla yangın çıktığı değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.