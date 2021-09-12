Son dakika haberi... Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12'si yabancı uyruklu 15 kadın ile otel sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki restoranlarda fuhuş için buluştukları kişilerle korsan taksilere binerek otele gittikleri ve fuhuş yaptıklarının tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadın ile otel sahibi ve 2 çalışanı yakalandı. Otelde yapılan aramada 2 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Otel sahibi hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

Otelin faaliyetten men edileceği belirtilen açıklamada, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetlerinin sıkı şekilde takibi ve operasyonel çalışmalara devam edilecektir." ifadesine yer verildi.