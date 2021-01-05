Son dakika! Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı

05.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:39
Son dakika! Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla genel asayiş ve "şok" uygulaması yaptı.

Bir hafta süren uygulamalarda 83'ü yabancı uyruklu olmak üzere 12 bin 145 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 40 kişinin yakalandığı uygulamalarda, kayıp olarak aranan 4 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emre aykırı davranış, dilencilik, kumar, rahatsız etme, Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer konularla ilgili 425 kişi hakkında idari işlem yapılırken, ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yeri ile kapatma saatine riayet etmeyen bir iş yerinin yanı sıra bir konaklama tesisine de veri göndermemekten 9 bin 12 lira ceza uygulandı.

Ekiplerce, taksirle yaralama, hakaret, kasten yaralama, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 183 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda 1'i kurusıkı olmak üzere 4 tabanca, 22,92 gram esrar maddesi ile çeşitli miktarlarda bonzai, kokain, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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