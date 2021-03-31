Son dakika... Trabzon'da bir evde çıkan yangında alzaymır hastası yaralandı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Son dakika... Trabzon'da bir evde çıkan yangında alzaymır hastası yaralandı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Son dakika... Trabzon'da bir evde çıkan yangında alzaymır hastası yaralandı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Son dakika haber: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylacık Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında alzaymır hastası A.A. yaralandı. Ekiplerce dışarı çıkarılan A.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan M.U. ile çocuklar S.A, S,A. ve M.A. da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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