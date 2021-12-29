Son dakika! Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları bağışlandı - Haberler
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Son dakika! Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları bağışlandı

Son dakika! Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları bağışlandı
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen İrem Keleşoğlu'nun organları ailesi tarafından bağışlandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen İrem Keleşoğlu'nun organları ailesi tarafından bağışlandı.

Yomra ilçesinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Keleşoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Keleşoğlu'nun tüm organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Organ nakline ilişkin işlemlerin, Samsun'daki Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütüldüğü öğrenildi.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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