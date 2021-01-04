Son dakika! Trabzon'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye 548 bin 682 lira ceza
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Son dakika! Trabzon'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye 548 bin 682 lira ceza

04.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:10
Son dakika! Trabzon'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 224 kişiye 548 bin 682 lira ceza

Son dakika haber... Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye 548 bin 682 lira ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye 548 bin 682 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yılda da koronavirüs tedbirlerine sımsıkı sarılalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişiye 548 bin 682 lira idari para cezası verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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