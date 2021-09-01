Son Dakika | Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı
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Son Dakika | Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı

Son Dakika | Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba tutuklandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçeye bağlı Uluağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Emre Göktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Of ilçesinde müezzin olarak görev yaptığı belirtilen Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden alıp eve getirdiği 3 kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra 112 Acil Servisi arayıp, kızlarını vurduğunu söylemiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocukların öldüğü belirlenmişti.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 3 kız çocuğunun cenazesi, anneleri S.G.'nin ailesinin yaşadığı, ilçeye bağlı Taşhan Pazarı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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