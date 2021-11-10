Son dakika: Trabzon'da 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika: Trabzon'da 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika: Trabzon'da 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Trabzon'da, 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki A.A'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde A.A'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından A.A'nın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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