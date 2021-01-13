Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
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Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)

13.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:02
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)

Son dakika gelişmesine göre YANGINA MÜDAHALE EDİLİYORTrabzon'un Of ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler müdahale ederken, vatandaşlar da destek verdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle komşu ilçe Sürmene'nin İvyan mevkisine de sıçradı. Gece boyu süren çalışmalara Trabzon'un yanı sıra çevre illerden gelen takviye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Bölgede soğutma çalışması sürerken yazlık mahallesinde bir noktada araziye giden yol olmaması ve çalılıkla kaplı olması nedeniyle müdahalede güçlük çekiliyor.

'RÜZGAR SÖNDÜRMEYİ ZORLAŞTIRIYOR'

Yazlık Mahallesi Muhtarı Mehmet Er, "Nereden çıktığını bilmiyoruz. Ekipler müdahale ediyor. Ancak şu anda ulaşamadığınız yerler var. Rüzgar da şiddetini arttırıyor ve ne yazık ki yangın yayılıyor" dedi. Yusuf Karaca "Müdahale etmeye çalışıyoruz ama bu noktada tıkandı. Her yer çalılıklarla kaplı, maalesef ki rüzgar çok etkili oluyor. İnşallah bir an önce söndürülür" diye konuştu. 

Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)
Son dakika haberi! Trabzon'da 2 ilçede orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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