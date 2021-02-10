Son dakika! Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, evleri yanan vatandaşları ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesinde dün meydana gelen yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zorluoğlu, ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'nde iki katlı ev ve önündeki 3 aracın yandığı bölgeye gelerek vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Zorluoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. Bir felaket yaşadınız, Rabbim beterinden muhafaza eylesin. Valiliğimiz, ilçe kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler ve diğer devlet kurumlarımız her türlü imkanımızla sizin yanınızdayız. Bugünden itibaren gerek eşya desteği noktasında gerek kalacak yer konusunda her türlü imkanımızı seferber ediyoruz." dedi.

Zorluoğlu, gelişmeleri yakından takip edeceğini de vurgulayarak, "AFAD üzerinden binalarınız yakın zamanda inşa edilecektir. Eksik kalan ihtiyaçlarınızı Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlarız. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Sonuna kadar yanınızdayız. Merak etmeyin, Allah'ın izniyle el birliğiyle yaralarınızı saracağız." diye konuştu.

Başkan Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı