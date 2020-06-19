Son dakika... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi
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Son dakika... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi

Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki "Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi"ne bağlı çalışmaları inceledi.

Son dakika... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi
19.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:26

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki "Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi"ne bağlı çalışmaları inceledi.

Mahallerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Zorluoğlu, eksik gördüğü alanlarla ilgili de uyarıda bulundu.

Zorluoğlu, burada yaptığı açıklamada, kötü kokunun Trabzon'un kaderi olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl göreve başladığımda 'bu kötü koku Beşirli'nin, Aydınlıkevler'in ve dolayısıyla Trabzon'un kaderi değil' demiştim. Yine yağmur yağdığında boruların patlaması sonucu birtakım yerlerin su altında kalması bu şehrin kaderi değil. Bunlar doğru yatırımların yapılması halinde yaşanmayacak hadiselerdir. 1 yıllık süreç içerisinde TİSKİ'nin yaptığı çalışmalar çerçevesinde özellikle şehrin merkezinden geçen derelere gelişigüzel ve yasal olmayan şekilde bağlanmış kanalizasyon hatlarının büyük bir bölümünü bu derelerden ayırıp onları ayrı bir kanalizasyon sistemine aldık. Yağmur sularını döşedik ve şehrin merkezindeki tüm derelerde bu çalışmayı yavaş yavaş tamamlıyoruz."

"Çok kaliteli ve titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor"

Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşanan sıkıntılarla ilgili de bilgilendirmede bulunan Zoruoğlu, "Geçen yıl kuvvetli bir yağmur yağdığında özellikle Aydınlıkevler bölgesinde oluşan su patlaması ve beraberinde asfaltın parçalanması şeklinde ciddi bir vaka ile karşılaşmıştık. O gece olay yerinde inceleme yapmış ve vatandaşımıza sorunu çözeceğiz şeklinde söz vermiştik. O proje sadece Aydınlıkevler'i değil arkadan başlayarak sahile kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir hattı ilgilendiriyordu. Bugün bu çalışmada gelinen noktayı yerinde gördüm." diye konuştu.

Zorluoğlu, çok kaliteli ve titiz bir çalışma gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ciddi bir kanalizasyon, yağmur suyu ayrıştırması ve bazı bölgelerde de içme suyu yapımı ile ilgili çok önemli projenin ihalesini geçtiğimiz günlerde tamamladık. Çok kaliteli ve titiz bir çalışma yapılıyor. Burası tamamlandığında, her yağmur yağdığında su baskınına maruz kalma hadisesi çözüleceği gibi bölge sinekten, haşerattan ve kokudan da kurtulmuş olacak. Bu çalışmalar şehir merkezinden başladı ama bazı ilçelerimizdeki benzer sıkıntıları aşacak şekilde devam edecek. Görev süremiz içerisinde insanların kokudan, sinekten ve su baskınından şikayet etmeyeceği bir altyapıyı şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz."

Zorluoğlu'na incelemelerde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili daire amirleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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