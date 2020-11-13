Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
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Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

13.11.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:09

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir işyerinden yapılan hırsızlık sonrası harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir şahsın iş yerinden 50 kilogram toz şeker ve 1 adet motosiklet çalmasını görmesi üzerine çalışmalara başladı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
Toz şeker hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 18:09:56. #1.15#
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