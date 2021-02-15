Son dakika... Toyota'dan İlkbahara Hazırlık Servis Kampanyası
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Son dakika... Toyota'dan İlkbahara Hazırlık Servis Kampanyası

15.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:42
Son dakika... Toyota'dan İlkbahara Hazırlık Servis Kampanyası

Son dakika haberi... Toyota, otomobilleriyle ilkbaharı hazırlıklı ve bakımlı karşılamaları için kullanıcılarını, avantajlarla dolu geleneksel "Servis Günleri" kampanyasından yararlanmaya davet ediyor.

Toyota, otomobilleriyle ilkbaharı hazırlıklı ve bakımlı karşılamaları için kullanıcılarını, avantajlarla dolu geleneksel "Servis Günleri" kampanyasından yararlanmaya davet ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırması için bugün başlatılan İlkbahara Hazırlık Servis Kampanyası, 31 Mart'a kadar sürecek.

Toyota plazalardaki kampanyada tüm Toyota modellerine ücretsiz check-up yapılırken, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

Kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim yer alacak.

Toyota sahipleri, indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecek. Kampanya dahilindeki indirim ve avantajlardan yararlanmak isteyen Toyota kullanıcılarının, ilkbahara bakımlı araçlarla girmeleri için yapmaları gereken tek şey otomobillerini kendilerine en yakın Toyota plazaya götürmeleri olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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