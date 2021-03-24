Son Dakika | "Tövbeler Olsun"un son bölümü yarın izleyiciyle buluşacak
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Son Dakika | "Tövbeler Olsun"un son bölümü yarın izleyiciyle buluşacak

24.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:20
Son Dakika | 'Tövbeler Olsun'un son bölümü yarın izleyiciyle buluşacak

Son dakika haberler... TRT 1'de yayınlanan "Tövbeler Olsun" dizisi, 25 Mart'ta saat 20.00'de iki bölüm birden yayınlanarak ekranlara veda edecek.

TRT 1'de yayınlanan "Tövbeler Olsun" dizisi, 25 Mart'ta saat 20.00'de iki bölüm birden yayınlanarak ekranlara veda edecek.

Dizinin 31'nci bölümü Dr. Şevki Bey'in Osman'ın Namzet'e hakkını helal etmesi için yaptığı plan ve Makbuş'un Enişte'yi evlendirme çabasını konu alacak.

Yapımın aynı gün yayınlanacak 32'nci ve son bölümünde ise Latife ve Hülya'nın Şevki Bey'in planıyla gizemli bir şekilde kaybolması, Kazım'ın Jale'ye evlenme teklifi yapma hazırlığı, Osman'ın helallik vermek için Namzet'ten zor bir görev istemesi ve helallik almak isteyen Namzet'i bekleyen zorlu bir sınav anlatılacak.

Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan, yapımcılığını Mustafa Fener'in, yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan'ın kaleme aldığı sevilen dizinin başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can ve Çiçek Dilligil paylaşıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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