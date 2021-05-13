SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU
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SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, beslemeye çalıştığı tosunun boynuz darbesiyle yaraladığı çiftçi Cemil Polat (52) hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, beslemeye çalıştığı tosunun boynuz darbesiyle yaraladığı çiftçi Cemil Polat (52) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Konaközü köyünde yaşandı. İddiaya göre, hayvanlarını beslemek için ahıra giren Cemil Polat, tosunlardan birinin saldırısına uğradı. Tosunun boynuz darbelerine maruz kalan Polat, göğüs ve baş bölgesinden yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Polat, daha sonra sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU
SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU
SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU
SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU
SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU
SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU
SİVAS TOSUNUN SALDIRDIĞI ÇİFTÇİ HASTANELİK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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