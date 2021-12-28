Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Samsun'da torununu okula götüren anneanne kaldırımda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, 7 yaşındaki torunu ise yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Samsun'da torununu okula götüren anneanne kaldırımda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, 7 yaşındaki torunu ise yaralandı. Otomobil sürücüsü hurdaya dönen aracı bırakıp kaçtı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Z.K. idaresindeki 55 AGT 483 plakalı otomobil virajı olamayarak yoldan çıktı. Kaldırım kenarındaki korkulukları parçalayan otomobil, daha sonra da torununu okula götüren ve kaldırımda yürüyen anneanne Hayriye Soylu (53) ile 7 yaşındaki torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarptı. Ağaca çarpıp aşağı düşmekten son anda kurtulan otomobil tekrar kaldırıma savrularak hurdaya döndü.

Kazada, torununu okula götüren 4 çocuk annesi Hayriye Soylu olay yerinde hayatını kaybederken, Ecrin Hira Elzeren ise yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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