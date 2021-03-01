Torunu için yapmaya başladığı bez bebekler gelir kapısı oldu

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Sivas'ın Zara ilçesinde bir ev hanımı, kısmen atölyeye dönüştürdüğü evinde yöresel motifli geleneksel bez bebekler üretiyor.

Kızılırmak Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Nilgün Bozalioğlu, torunu Mislina'nın oynaması için bez bebek yapmaya başladı.

Bebeklerin çevresinde ilgi görmesi üzerine eski dikiş makinesini çalışır hale getiren Bozalioğlu, evini kısmen bez bebek atölyesine dönüştürdü.

Bozalioğlu, köylerden temin ettiği kumaşlarla ürettiği bez bebeklere yöre halkından destek aldığı kişilerin isimlerini veriyor.

Nasreddin Hoca, Keloğlan, Yunus Emre ve Türkan Saylan'ın da bez bebeklerini yapan Bozalioğlu, "Mislina" adını verdiği bu bez bebekleri sosyal medya aracılığıyla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Bir bebeği 20 günde tamamlayabildiğini anlatan Bozalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Torunumun olacağını duyunca çok mutlu oldum. Kafamda tasarladığım bebeklerle oynamasını istedim ve 'Mislina' adını verdiğim bebekleri yaptım." dedi.

Bebekler İstanbul'da 3 sergide görücüye çıktı

Bez bebeklerin yanı sıra kukla da yaptığını dile getiren Bozalioğlu, "Küçüklü, büyüklü masal bebeklerim var. Yöresel bebekleri köylerimizden eski fotoğraflar, kumaşlar bularak birebir modellemeyle yapıyorum. Yöresel kıyafetlerde bel kemerleri en önemli aksesuardır. Bebeklerimin hepsinin yüz ifadeleri vardır. Bu bebekleri istediğiniz kadar yıkayabilirsiniz" diye konuştu.

Bozalioğlu, Özköyler, Tödürge ve Korkut köylerinin kıyafetlerinden bez bebek ürettiğini de aktardı.

Bebeklerinin 4 ay önce İstanbul'da 3 farklı sergide yer aldığını ifade eden Bozalioğlu, el emeğiyle yüksek kaliteli ürünler kullanarak üretim yaptığını kaydetti.

Bozalioğlu, boş vaktini bebek yaparak değerlendirdiğini belirterek, ev hanımlarına boş durmamalarını, mutlaka bir şeylerle uğraşmalarını tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel