Son dakika! Toroslardan savaşlara katılıp şehit düşenlerin künyelerinin derlendiği kitap yayınlandı

Son dakika kültür sanat haberine göre Adana'nın Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden 1911-1974 yılları arasında savaşlara katılıp şehit olanların künyelerinin yer aldığı "Torosların Kınalı Kuzuları" kitabı yayımlandı.

Adana'nın Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden 1911-1974 yılları arasında savaşlara katılıp şehit olanların künyelerinin yer aldığı "Torosların Kınalı Kuzuları" kitabı yayımlandı.

Levent Ertekin tarafından kaleme alınan eser, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırıldı.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şehitleri hatırlamanın ve gelecek nesillere tanıtmanın kendileri için görev olduğunu belirterek, "Yeni nesiller aziz şehitlerimizin izini takip ederek köklerini hatırlayacak, vatanının ve toprağının bilincinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yazar Levent Ertekin ise bu çalışmayı İstiklal Marşının 100. yılına ithaf ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol