Son Dakika: Toroslar'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Toroslar'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi

Bir son dakika haberine göre Toroslar Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Son Dakika: Toroslar'da
07.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:52

Toroslar Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki tüm yaşam alanlarında denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı "Sağlık için Hepimiz için" sloganıyla yapılan denetimlerde; sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri de eşlik etti.

Korona virüs önlemlerine ilişkin genelgede belirtilen hususlar gereği ilçe genelindeki semt pazarları, iş yerleri, marketler, gıda üzerine üretim yapan imalathaneler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve ticari taksiler denetlendi. Denetimlerde iş yeri sahiplerine, çalışanlara ve vatandaşlara ek tedbirlerle ilgili bilgiler de verildi.

"Covid-19'a karşı mücadele çalışmalarımız devam ediyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kontrollü sosyal hayat döneminde de tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Pandemi dönemi; dünya, ülkemiz ve şehrimiz açısından son derece olağanüstü bir süreçti. Her gün çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelip yeni bilgileri değerlendirdik. Sürecin başını hatırlayıp, riskli bölgeleri tespit edip çalışmalar yaptık. Pandemi süreci halen bitmiş değil. Son günlerde salgınının yayılma hızının artması ve yeniden yoğunluk yaşanması göz önüne alındığında tedbirlere uyulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu konuda ilk günkü gibi ilçemiz genelinde gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım" dedi. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Ekonomi
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu...
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti Güncel
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
Son Dakika: Normalleşme sürecinde sınıfta kaldık! 32 ilde toplam 83 yerleşim yeri karantinada
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor
Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Beren Saat Kenan Doğulu İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ağustos Beşiktaş Ak Parti Caner Erkin
Şu an buradasınız: Son Dakika: Toroslar'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:02:45. #1.15#
title