Son dakika! Torbalı Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi 14 bin 140 çağrıya cevap verdi
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Son dakika! Torbalı Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi 14 bin 140 çağrıya cevap verdi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 14 bin 140 çağrıyı yanıtladı.

Son dakika! Torbalı Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi 14 bin 140 çağrıya cevap verdi
03.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:28

İzmir'in Torbalı ilçesinde Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 14 bin 140 çağrıyı yanıtladı.

Torbalı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, merkez, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için talepleri aldı.

Vatandaşların çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular, Torbalı Kaymakamlığı koordinasyonundaki İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda çalışanlar tarafından sonuçlandırıldı.

Torbalı Sosyal Destek İletişim Merkezinin yanıtladığı çağrı sayısı mart ayından bu yana 14 bin 140'a ulaştı.

Kaynak: AA

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