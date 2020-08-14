Son Dakika | Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı Son dakika haberi... Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı Gaziantep'te torbacılara yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı

Gaziantep'te torbacılara yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 22 adrese eş zamanlı olarak düzenlene operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda drone ve hassas burunlu dedektör köpek Maximilion'da katıldı. Yapılan titiz çalışma sonucu önceden belirlenmiş 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda arama yapılan ikametlerde 300 Fişek Halinde 1 Kilo 800 gram Esrar, 1 Kilo 100 gram Metamfetamin, 230 gram Eroin, 350 gram Sentetik Kannabinoid, 4 Adet Hassas Terazi ve 5 Adet tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçlarından 17 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA